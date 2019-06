Posto Guapo foi alvo de assalto

Compartilhar no Facebook

Na noite do último domingo (26/05), por volta das 20h40min a Policia Militar de Rio Negro atendeu um assalto a mão armada no Posto de Combustível Guapo no centro da cidade.

O caixa do posto Guapo relatou aos policiais que um elemento armado com uma garrucha, vestido de jaqueta preta e boné preto, chegou até ao local e anunciou o assalto.

Foi roubado aproximadamente R$ 250,00 em notas de valores pequenos, sendo que o autor se evadiu sentido a Vila Paraná.

A vitima relatou que um dos frentistas reconheceu o autor do assalto, sendo o vulgo “Zoinho”. A equipe da PM realizou rondas, mas não encontrou o suspeito.