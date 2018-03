PPT de Mafra recupera duas motos roubadas

Compartilhar no Facebook

Por volta das 19h30min desta segunda-feira a guarnição do PPT de Mafra, realizava rondas na Rua Comerciante Earoslau Pancheniak no bairro Novo Horizonte, quando na tentativa de abordagem a dois elementos, os mesmos fugiram da equipe policial.

Os policiais abordaram uma residência desabitada e no seu interior, encontraram duas motocicletas, uma Yamaha/YBR Factor de cor preta, com numeração de chassi ilegível (pinado).

A referida motocicleta tinha as características da moto com placa MHC-7863 de Mafra, o qual fora furtada no dia 27/02/2018, conforme BO.

A outra motocicleta uma Honda/NXR 150 Bross Mix KS de cor preta, placa MGV-3287 de Mafra. Com registro de furto no dia 07 de março de 2018.

Também os policiais encontraram na residencia, uma TV 32 polegadas que estava enrolada num cobertor, 01 monitor de computador, 02 aparelhos DVD, 01 roçadeira.

Na residência foram encontrados documentos pessoais de um cidadão, com várias passagens pela policia por porte de drogas, ameaças e violência domésticas.

Os objetos encontrados e as duas motocicletas foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Mafra para as providencias cabíveis.