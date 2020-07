Presídio de Mafra realiza operação pente fino após motim dos presos

Compartilhar no Facebook

Nesta terça-feira (28), por volta das 9h15, a galeria A (presos provisórios) do Presídio Regional de Mafra, durante seu horário de banho de sol, ateou fogo em colchões em frente a cela 17 (seguro) e arremessou diversas pedras retiradas dos batentes das portas que foram danificadas.

Ato contínuo os Agentes plantonistas agiram rapidamente dispersando os internos com o uso de granada de efeito moral e apagando o fogo com os equipamentos preventivos de incêndio do prédio.

Operação pente fino foi deflagrada e vários objetos entregues pela unidade foram encontrados danificados.

O benefício de banho de sol foi suspenso por sete dias para manutenção do pátio e celas, bem como o benefício de energia 24h foi suspenso, a partir de hoje a energia será desligada às 22h e religada às 06h, conforme horário de silêncio previsto na Instrução Normativa 001/2019, art. 57.

Procedimento Administrativo foi lavrado e assim que concluído será encaminhado ao Ministério Público, Poder Judiciário e Departamento de Administração Prisional.