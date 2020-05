Preso em flagrante ao agredir esposa e ameaçar de morte

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste sábado (16/05) por volta das 02 horas a Policia Militar de Mafra se deslocou até a localidade de Areial Tingui no interior do município, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local uma mulher de 33 anos de idade, relatou aos policiais que foi agredida fisicamente, pelo seu marido de 54 anos de idade, resultando em lesão na face e ainda foi ameaçada de morte.

A mulher relatou que o seu marido de posse de uma espingarda a ameaçou e para intimidá-la, inclusive efetuou disparos.

A equipe policial apreendeu uma espingarda calibre 22 de fabricação artesanal e cinco munições de mesmo calibre. O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais e ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e ainda por porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.