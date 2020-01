Preso em flagrante ao agredir mulher na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Na noite do último domingo (12/01), por volta das 20h10min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua do Portão, no bairro da Vila Nova, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local uma mulher de 44 anos de idade, relatou que foi agredida fisicamente com socos e chutes pelo seu marido de 46 anos de idade.

O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.