Preso em flagrante ao tentar vender bicicleta roubada na Vila Argentina

No início da madrugada desta quinta-feira (16/05), por volta das 00h30min, a Central Regional de Emergências -190, da Polícia Militar de Mafra receberam informações de que um homem estava oferecendo para venda uma bicicleta de 21 marchas, marca Caloi, pela quantia de R$ 30,00, na Rua Castro Alves, Vila Argentina.

No local os policiais militares abordaram um homem de 23 anos de idade de posse da referida bicicleta, o qual relatou ter furtado a mesma na cidade de Rio Negro, sendo preso e encaminhado, juntamente com a bicicleta para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.