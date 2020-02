PRF aborda veículo com 855 kg de camarão contrabandeado na BR-116 em Mafra

Na madrugada deste sábado (01/02), a equipe da Policia Rodoviária Federal, realizava rondas pela BR-116, momento que visualizaram uma caminhonete Fiat Strada, placas de Barracão do Paraná e resolveram abordar o motorista do referido veículo.

Para surpresa dos policiais, constataram durante a fiscalização que o motorista de 27 anos de idade, natural do Paraná, possuía contra ele, uma prisão em dezembro de 2019, por transitar com veículo clonado.

Diante dos fatos os policiais realizaram uma fiscalização no veículo e constataram não possuir nenhum problema para transitar. O motorista transportava uma carga de camarão de origem Argentina, sendo transportada irregularmente sem refrigeração e autorização da vigilância sanitária do Brasil, bem como sem a documentação para ser importado.

O referido veículo Fiat Strada foi encaminhado a Receita Federal, que deverá tomar as providencias cabível e a carga do camarão contrabandeado foi entregue a CIDASC, para proceder a destruição.