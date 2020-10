PRF apreende 191 quilos de maconha na BR-116 em Mafra

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 03/10/2020

No inicio da manhã deste domingo (27/09) por volta das 06 horas a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de combate ao crime na BR-116 em Mafra, momento que abordaram o motorista de um veículo Ford/Ecosport, placas de Pouso Redondo/SC.

Os policiais durante busca veicular, acabaram encontrando escondido no porta malas e banco traseiro, um total de 191 quilos de maconha.

O motorista confessou aos policiais rodoviários que pegou o veículo na cidade paranaense de Guaíra e tinha destino a Joinville e receberia cinco mil reais pelo transporte.

Diante dos fatos o motorista foi preso em flagrante e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Mafra para serem tomadas as providencias cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal em menos de 24 horas neste domingo (27/09), apreendeu 6.798 quilos de maconha nas rodovias federais que cortam Santa Catarina.

As apreensões ocorreram em ações na BR-282 em Erval do Oeste e na BR-101 em Joinville, Mafra e Sangão. As maiores apreensões aconteceram nas cidades de Erval Velho, sendo 3.540 quilos e Joinville mais um total de 3.037 quilos.