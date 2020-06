PRF apreende Camionete em Mafra na BR-116 com várias irregularidades

Na tarde desta segunda-feira (15/06), por volta das 16h30min, a Policia Rodovi√°ria Federal, como forma de fiscalizar o combate de crime em Mafra, abordaram na BR-116 uma Camionete Toyota Hilux SW4, placas de Ribeir√£o Preto.

O motorista viajava com mais um passageiro e durante a fiscaliza√ß√£o o mesmo apresentou o documento do ve√≠culo, suspeito de ind√≠cios de ser falsificado. Diante dos fatos os policiais realizaram uma fiscaliza√ß√£o minuciosa e foi constatado que al√©m da documenta√ß√£o ser falsa, havia sinais identificadores, como o n√ļmero do chassi foi adulterado e as placas eram falsas.

Os policiais através do sistema, constataram que a verdadeira placa da Camionete Toyota Hilux é licenciada na cidade de Paulinia, estado de São Paulo.

Foi constatado pelos policiais rodoviários o que veio chamar a atenção, onde a verdadeira Camionete com placas de Paulinia, possuía 76 mil de débitos junto ao Detran.

Os dois ocupantes da Camionete relataram que receberam o veículo, como parte de pagamento de um negócio realizado e não sabiam destas irregularidades.

Diante das irregularidades encontradas os dois elementos e a Camionete Toyota Hilux, foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil de Mafra, para serem tomadas as providencias cabíveis.