PRF apreende carro furtado, adulterado e com placas falsas em Mafra

Nesta quinta-feira, por volta das 10h05, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime em Mafra, na BR 116 e abordaram uma VW Saveiro azul de Curitiba.

Durante a fiscalização os PRFs desconfiaram do documento do veículo apresentado, exercício 2015. Ao realizarem consultas nos sistemas informatizados, descobriram que o documento (CRLV) tinha sido furtado no Mato Grosso.

Os PRFs verificaram que havia sinais identificadores do veículo adulterados, inclusive as placas eram falsas. Os policiais conseguiram descobrir a verdadeira placa do veículo e que era uma Saveiro azul de também de Curitiba, furtada em 14/04/2015 em São José dos Pinhais/PR. O motorista afirmou que comprara o veículo há três anos. Ele foi conduzido para a Polícia Civil de Mafra, junto com o veículo.