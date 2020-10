PRF apreende em Rio Negro 18 mil reais em mercadorias vindas do Paraguai

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, por volta de 08h10, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime na BR 116, na divisa entre Rio Negro-PR e Mafra-SC e abordaram um Fiat Pálio de Tijucas do Sul/PR.

Durante a fiscalização os PRFs encontraram no porta malas do veículo 08 smartphones e 18 outros produtos eletrônicos diversos, oriundos do Paraguai e sem desembaraço aduaneiro.

Segundo levantamento feito pelos PRFs, as mercadorias foram valoradas em 18 mil reais. Por tal motivo as mercadorias foram retidas e entregues na Receita Federal. O motorista foi liberado.