PRF Apreende em Rio Negro oito mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal realizava na noite deste sábado (20/06), por volta das 20h30min, fiscalização na BR-116 em combate do crime. As equipes policiais cruzaram a divisa de estados e passaram a fiscalização no estado do Paraná em Rio Negro.

A PRF fez a abordagem a um veículo Hyundai, placas de Joinville. O motorista veio a empreender fuga em alta velocidade e veio a jogar o carro contra a viatura policial.

Na fuga o motorista ultrapassou pelo acostamento e invadiu a pista contrária, colocando em risco os demais veículos da via. O motorista após quase três quilômetros de perseguição, parou o veículo e acabou fugindo para o matagal e foi perseguido e abordado pelos policiais rodoviários.

Em revista veicular os policiais rodoviários encontraram oito mil maços de cigarros contrabandeados, oriundos do Paraguai e ainda foram apreendidos três celulares, um rádio de comunicação, provavelmente para o batedor de carga, 10 gramas de maconha e ainda quatro mil reais em dinheiro.

Os policiais constataram ainda que o veículo Hyundai, transitava com placas falsas e havia outras diferentes no interior do carro que não era roubado com o intuito de ludibriar a fiscalização.

A equipe da PRF encaminhou todo o material apreendido e o motorista para a Policia Federal de Curitiba, para serem tomadas as providencias cabíveis.