PRF e PM em ação conjunta apreendem 1400 quilos de camarões contrabandeados

Na manhã desta sexta-feira (16/03), por volta das 09 horas, uma ação conjunta entre a Policia Rodoviária Federal e Policia Militar, na BR-280 em Rio Negrinho, resultou na apreensão de 1400 quilos de camarões contrabandeados e duas pessoas presas.

Os policiais abordaram um Van Fiat/Ducato com placas de Bauru/SP, onde foi encontrada a carga contrabandeada, com camarões tipo vermelha com cerca de oito centímetros de comprimento, estavam acondicionados em caixas prontas para distribuição.

Conforme relatou o motorista de 40 anos o produto contrabandeado veio da Argentina e teria como destino, restaurantes e estabelecimentos comerciais da região de Itajaí.

A policia acionou técnicos da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de SC (CIDASC), onde foi preenchido o auto de infração referente á apreensão do produto.

O motorista e o passageiro de 41 anos foram encaminhados até a Policia Federal de Joinville, onde responderão por contrabando.