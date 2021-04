PRF prende dois homens e uma mulher que furtaram loja de roupas em Mafra

Policiais rodoviários federais prenderam no final da manhã de hoje (quarta), na BR 280 em Rio Negrinho, dois homens e uma mulher que haviam acabado de furtar uma loja de roupas em Mafra.

Durante abordagem a um Peugeot/207 de São Miguel do Oeste/SC, os policiais perceberam que todos os três ocupantes usavam tornozeleira eletrônica. Ele cumpriam medidas socioeducativas, impostas pela Justiça do Paraná, pelo crime de furto.

Dentro do carro, foram encontradas quatro jaquetas da marca Adidas, ainda com a etiqueta do estabelecimento comercial. Um representante da loja da etiqueta foi avisado pela PRF e então percebeu o sumiço das peças, as mesmas que estavam em posse dos envolvidos.

O motorista de 45 anos (que não possui carteira de motorista), a esposa dele de 28 anos e o passageiro, de 31, foram levados à Delegacia de Polícia em Rio Negrinho onde vão responder, novamente, pelo crime de furto.

