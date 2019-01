Princípio de incêndio em loja no Centro de Mafra

Na manhã desta terça-feira (25) os operadores de drone da Polícia Militar de Mafra registraram o trabalho do Corpo de Bombeiros de Mafra e Rio Negro no combate a um incêndio em loja no Centro de Mafra. O princípio de incêndio foi percebido por volta das 10h e rapidamente foi combatido pela equipe de plantão do Corpo de Bombeiros. A PM prestou apoio no isolamento. Houve apenas danos materiais.

