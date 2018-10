Professor de Mafra morre em grave acidente na rodovia BR-116

A madrugada desta segunda-feira (08/10) foi trágica para o professor Mário Cesar de Souza de 50 anos de idade, lecionava artes na EEB Barão de Antonina de Mafra, aonde por volta das 04h15min, se envolveu num acidente na rodovia da BR-116.

O professor conduzia seu Fiat/Tempra, placas de Mafra, no quilometro 03 da rodovia 116, quando veio a colidir frontalmente, com o veículo Mitsubishi/Outlander, com placas de Rio Negro.

Com a força do impacto o professor não resistiu aos ferimentos e morreu no local, fazendo mais uma vitima fatal do violento trânsito brasileiro. O Brasil está dentre o quarto país do mundo, com maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, Índia e Nigéria.

A condutora G.A.A.N. do Mitsubishi (feminina) teve lesões leves e foi encaminhada pela equipe do CBMSC de Mafra ao Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo.