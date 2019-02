Quatro feridos em capotamento de veículo na BR-280

No final da tarde deste domingo (10/02), por volta das 18h05min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a rodovia da BR-280 no km 147 em sentido ao município de Rio Negrinho, para atender um acidente de trânsito, com saída de pista e capotamento.

O motorista do veículo Fiat/Tipo, placas de Canoinhas de 23 anos, acabou perdendo o controle de direção e veio a capotar e se queixava de dor na região dos arcos costais. Juntamente com o motorista estavam mais três passageiros.

No banco dianteiro um masculino de 32 anos de idade, encontrava-se fora do veículo em pé as margens da rodovia e apresentava escoriação no antebraço. Como passageiro no banco de trás do veículo, um jovem de 21 anos, também se encontrava fora do veículo em pé as margens da rodovia e apresentava um ferimento no antebraço e se queixava de fortes dores na região lombar da coluna. Também no banco traseiro o masculino de 57 anos de idade, encontrado fora do veículo, em pé as margens da via apresentando suspeita de fratura fechada na região da clavícula direita.

Após os atendimentos, pré-hospitalar as vitimas foram conduzidas para Hospital de São Vicente de Paulo de Mafra para avaliação médica. O local e o veículo ficaram aos cuidados da guarnição da Policia Rodoviária Federal que também foi acionada para atender o acidente.