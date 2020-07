Queda de árvore em carro mata uma pessoa em Itaiópolis

Por volta das 16h desta terça-feira (30) a central de emergência do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis recebeu informações sobre uma queda de arvore sobre veículo, no interior do município, na localidade de Lomba do Meio.

De imediato se deslocou uma viatura de atendimento pré-hospitalar e uma unidade de resgate para o local, onde foi encontrado o referido acidente, onde uma arvore da espécie eucalipto de grande porte não resistiu a força do vento e caiu sobre um veículo, que transitava na via.

No veículo havia três ocupantes, sendo: o motorista que conduzia o veículo e saiu ileso, conseguindo sair do interior do automóvel e chamar por ajuda, e os outros dois ocupantes estavam presos nas ferragens, sendo necessária utilização de ferramenta hidráulica para desencarceramento de ambos e concluir o resgate.

A segunda vítima, ocupante do banco do carona encontrava-se instável e apresentava suspeita de fraturas, escoriações e um corte contuso na face. A terceira vítima, ocupante do banco traseiro encontrava-se sem sinais vitais.

Após ser feito o resgate, as imobilizações e os procedimentos padrões, a segunda vítima foi encaminhada ao hospital e acionado o IGP para dar continuidade aos tramites legais.