Restaurante foi arrombado no centro de Mafra

Nesta terça-feira (04/02), por volta das 16h40min a Policia Militar de Mafra foi informada pela funcionária de um restaurante, localizado na rua Vitorino Bacelar, no Centro, que quando chegou ao estabelecimento, encontrou toda a área do caixa revirada, e que a janela da cozinha havia sido arrombada.

Foi entrado em contato com o proprietário, o qual relatou não sentir a falta de nenhum objeto/produto/ou que algum dinheiro tenha sido subtraído.

Desta forma, foi lavrado o boletim de ocorrência e orientado a vítima a entrar em contato com a Polícia Civil e com a Policia Militar, assim que consiga as imagens das câmeras de vigilância.