Rouba veículo se envolve em acidente sendo preso em flagrante

Na madrugada do último sábado (19/01), por volta das 01h55min a Policia Militar de Mafra foi acionada para atender um acidente de trânsito na Rua Tabelião José Jurazek no bairro da Vila Nova.

No local a equipe da PM, deparou com um elemento detido, por uma equipe de vigilantes, que relataram aos policiais, que após se envolverem no acidente, os três homens desembarcaram do veículo Fiat/Uno e fugiram, onde somente um foi capturado.

A Policia Militar no decorrer do atendimento recebeu informações que o veículo Fiat/Uno envolvido no acidente, havia sido furtado, há poucos minutos no pátio da igreja do bairro Imbuial.

O elemento detido pelos vigilantes, autor do furto do veículo, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para os procedimentos cabíveis, resultando na recuperação do veiculo furtado.

Foram realizadas diligências nas imediações, porém sem êxito na localização dos outros dois envolvidos.