Roubaram motocicleta no Campo do Gado

Compartilhar no Facebook

Na noite desta sexta-feira (19/06), por volta das 21h45min a Policia Militar de Rio Negro foi informado sobre o roubo de uma motocicleta no bairro Campo do Gado.

A vítima relatou aos policiais que deixou sua motocicleta YBR de cor verde, placa MDI-4615, estacionada em frente a Corretora de Imóveis Leandro Resende na Avenida Saturnino Olinto.

Ao retornar verificou que a referida motocicleta havia sido roubada. A vítima relatou aos policiais que ao verificar as imagens do vídeo monitoramento do local, um masculino de calça e moletom de cor escura se aproximou da motocicleta e a levou empurrando sentido a Panificador Requinte.

Diante dos fatos a equipe policial realizou buscas nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado e a vitima foi orientada.