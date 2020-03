Roubaram motocicleta no Campo do Gado

A Policia Militar de Rio Negro foi solicitada na noite deste sábado, por volta das 21h10min, para comparecer a Rua Alfredo R. Koster, para atender uma ocorrência de roubo de motocicleta.

No local em contato com a vítima, a mesma relatou que trabalha, num estabelecimento comercial e deixou sua motocicleta CG, placa MCN-5E22 de cor verde e ano 2002, no estacionamento coberto do supermercado.

Ao sair por volta das 21 horas, percebeu que a mesma havia sido furtada e relatou que o guidão da motocicleta não estava travado. Diante dos fatos foram realizadas buscas, mas a motocicleta e o autor do furto não foram encontrados.