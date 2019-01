Roubou bicicleta e foi preso em flagrante possuía mandado de prisão

A Polícia Militar de Rio Negro na noite desta segunda-feira (21/01), recebeu uma solicitação de um morador na Rua Jacob Fuchs no bairro Bom Jesus, relatando que deixou sua residência por volta das 20h10min.

O morador relatou aos policiais que ao retornar por volta das 21 horas, percebeu que o portão da frente estava aberto e deu por falta de uma bicicleta Monark, barra circular, que havia sido furtada.

A equipe policial iniciou buscas e por volta das 22h20min, recebeu nova solicitação da vitima o qual havia avistado sua bicicleta com dois elementos no bairro Alto. A equipe se deslocou até ao local mencionado a Rua Frei Eraldo Maria ao lado do Mercado Francis e no local deram voz de abordagem aos indivíduos.

Um deles acatou imediatamente o outro largou a bicicleta e empreendeu fuga por entre as casas e se evadiu para um matagal dos fundos. O detido foi identificado o qual foi constatado pelos policiais, possuía mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos o elemento a bicicleta e a vitima foram conduzidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, onde a situação foi apresentada a autoridade policial para serem tomadas as providencia cabíveis.