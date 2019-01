Roubou salão 06 de agosto e foi preso em flagrante pela PM

Na madrugada da última quarta-feira (23/01), por volta das 02h40min o plantão da Policia Militar de Rio Negro foi informada por um cidadão, ter visto um elemento ter quebrado um dos vidros do Salão 06 de Agosto e saiu correndo carregando alguns produtos e escondeu num terreno próximo.

A Policia Militar em patrulhamento localizou e abordou o suspeito e foi reconhecido pelo cidadão denunciante, como sendo o autor do furto. Os produtos furtados estavam escondidos no terreno na Rua Comendador Franco, esquina com Rua Xavier da Silva e foram recuperados.

O autor do furto recebeu voz de detenção e foi conduzido até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com os produtos do furto. O elemento possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pela Comarca de Rio Negro e confessou ser o autor do furto no Salão 06 de Agosto.