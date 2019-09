Saiu para almoçar e arrombaram a porta do trator

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira (24/09), por volta das 15 horas a Policia Militar de Mafra, foi acionada para comparecer a estrada geral da localidade de Campo Novo no interior do município, para atender uma ocorrência de roubo.

No local em contato com o solicitante de 52 anos de idade o mesmo relatou que deixou seu trator na roça e saiu para almoçar. Quando retornou após aproximadamente 20 minutos, percebeu que alguém havia arrombado a porta de seu trator e subtraído de dentro dele uma maleta de ferramentas no valor aproximado de R$ 1.000,00 reais.

A vítima não soube informar quem poderia ser o possível autor do roubo. A Policia Militar realizou rondas nas proximidades, conversado com vizinhos na localidade, porem nada foi constatado, sendo lavrado então, um boletim de ocorrência e encaminhado para a Polícia Civil para investigação desta ocorrência.