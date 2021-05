Sargento da PM de Mafra é encontrado morto em São Bento do Sul

O policial militar Alaercio Pfeffer – Sargento na PM de Mafra – foi encontrado morto em um bar na madrugada desta quinta-feira (27) em São Bento do Sul. Equipes da Polícia Civil continuam no local atendendo a ocorrência.

A vítima foi encontrada no bairro Rio Vermelho da Estação, por volta das 2h30. Segundo o delegado Lucas Mendonça, o homem teria marcas de tiro pelo corpo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As primeiras informações são de que houve uma briga, com luta corporal, no local. Além da Polícia Civil, equipes da PM, IGP (Instituto Geral de Perícias) e Corpo de Bombeiros Militar também estão no local atendendo a ocorrência.

Ainda segundo o delegado, um suspeito foi preso e arma usada no crime recuperada. Ele já foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São Bento do Sul.

* Com informações do site ND Joinville.

Atualização (18h21):

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Polícia Civil divulgou mais detalhes sobre o homicídio do policial militar Alaércio Pfeffer, morto na madrugada desta quinta-feira (27) em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense.

Segundo o delegado Lucas Mendonça, que investiga o caso, o crime ocorreu em um bar do bairro Rio Vermelho e teria sido motivado por uma discussão entre o sargento e o autor do homicídio, que foi preso também nesta quinta.

Durante a discussão, o policial militar foi atingido com um golpe de garrafa na cabeça, o que o fez cair no chão. Em seguida, o suspeito tomou a arma do sargento e o atingiu com um disparo na cabeça, o que levou à morte da vítima ainda no local.

O autor do crime fugiu, mas foi capturado logo depois. A arma usada no homicídio foi recuperada em um lugar distante do bar, enterrada em uma sacola pelo suspeito. As investigações sobre o crime continuam.