Situação de cárcere privado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (01), por volta das 18h30, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a localidade interiorana de Bituva Papuã para averiguar uma denúncia de Violência Doméstica.

No local foi encontrada uma mulher de 23 anos com hematoma no olho direito e perda de audição em um dos ouvidos. A vítima estava em situação de cárcere privado e sem condições de solicitar ajuda.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Diante dos fatos, foram realizadas buscas pela residência e localizadas 6 armas de fogo de diversos calibres, sendo uma espingarda Marca CBC cal. 22; uma espingarda Marca CBC cal. 32; uma espingarda Marca CBC cal. 28; duas espingardas Marca CBC cal. 12; uma espingarda Marca CBC cal. 40.

Foram encontrados ainda 17 cartuchos intactos e oito deflagrados; uma máquina fotográfica possivelmente utilizada na caça de animais e três papagaios (aves silvestres) mantidos de forma irregular e sem licença ambiental.

Todas as armas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra. A Polícia Militar Ambiental tomará os procedimentos cabíveis em relação aos animais. O autor dos fatos não foi localizado e a vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis envolvendo a Violência Doméstica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -