Sofreram acidente e foram atacados por abelhas

Nesta quarta-feira a Policia Militar de Rio Negro foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros, num acidente de trânsito, envolvendo um motociclista e um veículo na Rua Vicente Machado no centro da cidade.

No momento da colisão entre o veículo e a motocicleta o condutor da moto, acabou batendo no poste de iluminação, onde havia uma colméia de abelhas. As abelhas alvoroçadas acabaram atacando os envolvidos no acidente, onde os bombeiros tiveram dificuldades para prestar socorro de imediato. Os envolvidos foram encaminhados ao pronto atendimento pelos socorristas do Corpo de Bombeiros de Rio Negro.