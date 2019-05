Supermercado Econômico no bairro Bom Jesus foi alvo de assalto

Nesta terça-feira (21/005) a caixa do supermercado Econômico localizado na Rua Ignácio Schelbauer no bairro Bom Jesus, entrou em contato com a Policia Militar de Rio Negro via 190, relatando que foi alvo de assalto.

Ela relatou aos policiais que por volta das 16h30min, dois elementos pararam uma motocicleta, não sabendo relatar a placa e nem modelo. Um deles ficou na motocicleta e o outro entrou no mercado de capacete na cabeça e armado de pistola preta anunciou o assalto.

Ele roubou cerca de R$ 250,00 e se evadiram em seguida no sentido ao interior. Ela relatou que somente entrou em contato com a policia somente a 18 horas, pois estava muito nervos no momento do assalto. A equipe da PM se deslocou até ao local, somente para formalizar o registro.