Suspeito de assalto em supermercado é preso em Mafra

Neste domingo, por volta das 21h30, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Pereira Oliveira, Centro, onde funcionários de um estabelecimento comercial relataram que quando faziam a contagem do dinheiro dos caixas após o fechamento do referido estabelecimento foram surpreendidos por um homem de capuz e roupa preta portando uma pistola que deu voz de assalto, roubando certa quantia em dinheiro e fugindo em seguida pelos fundos do estabelecimento.

Foi efetuado um cerco policial na área central e encontradas as roupas e a arma utilizadas no assalto, se tratando de um simulacro de pistola (arma de brinquedo). Em seguida os policiais localizaram o suspeito de ter cometido o roubo, um homem de 31 anos de idade, escondido no telhado de uma loja, o qual após rápida negociação se entregou, sendo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, juntamente com o dinheiro roubado.