Suspeito de tráfico na Vila Paraíso reagiu contra policiais

Na noite do último sábado (09/05) por volta das 23 horas a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca na Vila Paraíso.

A equipe policial em dado momento visualizou um veículo Renault Daster, saindo de uma residência a qual têm várias denuncias de tráfico de entorpecentes.

A equipe policial realizou a abordagem ao motorista e ao realizar a revista pessoal a um masculino que foi identificado, estava no banco do carona e no seu bolso direito da calça, estava invólucro de substância análoga a maconha.

Com a motorista (feminina) nada de ilícito foi encontrado a mesma relatou aos policiais que realizava serviço de Uber.

Os policiais perguntaram ao passageiro sobre a droga encontrada o mesmo relatou que acabara de adquirir na residencia do vulgo “Zóio”.

De posse das informações a equipe policial realizou a abordagem a residência, onde na frente da mesma estava um elemento, sentado em frente à porta de entrada.

A equipe deu voz de abordagem e o mesmo abriu a porta e entrou correndo para os fundos do pátio com uma mochila e arremessou para cima do telhado de um paiol que fica atrás da referida residência e retornou para frente da casa.

A equipe novamente realizou a abordagem deste elemento, momento que o mesmo resistiu com socos e chutes na equipe policial. Foi necessário o uso da força para conte-lo e com técnicas de imobilização foi realizado o algemamento.

Posteriormente foi realizada a busca no imóvel no intuito de localizar a referida mochila no telhado do paiol. A equipe policial obteve êxito encontrando a mochila, contendo dentro dela. Uma pouchete preta com uma balança digital, dinheiro trocado e substâncias análogas a cocaína, posteriormente pesada, resultou em 72 gramas acondicionadas em cinco invólucros plásticos. Também foi encontrada dentro da mochila, uma RG, um rádio comunicador.

Toda esta busca foi acompanhada pela mulher do proprietário da residência. Diante dos fatos a equipe se deslocou para a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para resguardar a integridade física da equipe e os detidos, haja visto que chegaram mais pessoas e começaram a proferir palavras de baixo calão a equipe policial.