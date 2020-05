Suspeito sai de residência com carrinho de mão cheio de objetos

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste domingo (10/05) por volta das11h50min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 280, Campo da Lança, onde um morador relatou que viu alguém na casa de seu vizinho que estava viajando.

No local os policiais militares depararam com um homem de 40 anos de idade saindo da residência, com um carrinho de mão cheio de objetos.

Durante a abordagem confessou estar furtando os objetos e relatou que já havia furtado a mesma residência em outra oportunidade.

Diante dos fatos o referido homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.