Tentativa de assalto a mercado do bairro Vila Ivete

Por volta das 23h de terça-feira (27), foi registrada uma tentativa de assalto a Mercado localizado na Rua Capitão João Braz, Vila Ivete. O proprietário do estabelecimento relatou que estava com a porta do mercado aberta, quando um homem de cavanhaque, trajando blusa preta com capuz e de posse de uma arma, parou na porta do estabelecimento anunciando o assalto. Que outro homem, vestindo blusa cinza com estampa, o acompanhava mas que não se manifestou durante o fato.

O comerciante, contudo, deu a volta por uma porta lateral do estabelecimento pegou um facão e tentou abordar os assaltantes, momento em que estes fugiram. Durante rondas nas proximidades, uma guarnição abordou um homem com as mesmas características citadas pela vítima, o qual reconheceu o autor através de foto. O masculino, de 31 anos, foi então conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.