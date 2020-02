Tentativa de estupro contra menor no bairro Alto

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (03/02) por volta das 09h55min, compareceu a sede da 2ª CIA da Policia Militar de Rio Negro, um homem para fazer uma denúncia contra uma tentativa de estupro.

Ele relatou aos policiais que na manhã desta segunda-feira (03/02), por volta das 07h30min a sua afilhada o procurou em seu local de trabalho e afirmou que o cunhado dela, atentou contra ela.

A jovem relatou que seu cunhado, adentrou em seu quarto por volta das 04 horas da madrugada, tirando a roupa, momento que a mesma acordou e ele a mandou voltar a dormir.

A jovem relatou que por volta das 05 horas o mesmo voltou ao quarto, mas outra criança que dormia no quarto começou a chorar e diante do fato ele saiu do quarto.

Diante dos fatos a jovem saiu da casa e procurou o seu padrinho para pedir socorro. A esposa do padrinho relatou ao seu marido, que a afilhada afirmara que o seu cunhado, estava com o seu corpo em cima dela, momento que ela acordou.

A equipe policial iniciou buscas atrás do suspeito de tentativa de estupro, sendo encontrado na estrada rural (Estrada Velha Lapa). O suspeito foi conduzido a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias.