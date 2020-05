Tentou o suicídio na passarela do Faxinal

Compartilhar no Facebook

Na noite da última quinta-feira (30/04) por volta das 22h20min a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate e salvamento, onde um elemento estava em cima da passarela do bairro Faxinal na BR-116 no trevo da Malon e ameaçava o suicídio.

No local os bombeiros depararam com este elemento em cima da passarela, estava consciente, confuso e sinais de ingestão de bebida alcoólica e ameaçava pular da passarela na BR-116.

A equipe conversou com o mesmo e não obteve convencimento e o elemento ameaçava pular e tirar a própria vida. Então foi acionado a GU do ABTR-100, para tentar alternativas de aproximação, o qual a GU conseguiu lograr êxito em convencê-lo a amarrar uma corda na cintura.

O elemento foi preso na grade, enquanto um dos bombeiros subiu e segurou o mesmo até a GU, conseguir cortar a grade com o corta-frio, o qual foi retirado, sendo imobilizado.

Ele foi encaminhado a UPA 24 horas, estava consciente e orientado e apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e foi entregue àquela unidade de saúde, sem agravo no seu quadro clinico.