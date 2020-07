Tragédia: Homem morre eletrocutado em fio de rede elétrica

O inicio desta semana foi de tragédia para uma família de Mafra, aonde perdeu um filho de forma trágica ao morrer eletrocutado no interior de Itaiópolis. A vítima Salison Kiem de 27 anos de idade, morador em Mafra e funcionário do Supermercado Avante Mix no bairro Jardim América, onde estava de folga e resolveu buscar madeiras em Itaiópolis e quis o destino o seu caminhão que conduzia veio a enroscar em fios de energia elétrica. Não sabendo do perigo o mesmo desceu do caminhão e se se encostou a um fio de alta tensão e não resistiu à carga elétrica e entrou em óbito no local.

- Publicidade -