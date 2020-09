Três pessoas ficaram feridas em acidente de transito em Mafra

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (05), por volta das 10h35, o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua Elzira Bley Maia, no bairro Passo, para prestar atendimento ao acidente de transito envolvendo o veículo Renault Sandero, tendo como ocupantes uma feminina de 29 anos de idade que nada sofreu, uma menor de seis meses que apresentava pequeno ferimento na região do crânio e uma senhora de 51 anos que apresentava ferimento cortante na região do cotovelo esquerdo. Após atendimento pré-hospitalar todas foram conduzidas a UPA para avaliação medica.