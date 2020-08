Três pessoas foram presas na Vila Paraná durante operação da PM de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta quinta-feira (27), equipes da Polícia Militar de Rio Negro cumpriram mandados de busca e apreensão na Vila Paraná. Durante as buscas foram localizados 130 gramas de maconha, munições de diversos calibres e apetrechos para fracionamento da droga.

Três pessoas foram presas. O grupo havia instalado um sistema de videomonitoramento nas ruas da frente e de trás do local, para que pudessem visualizar a aproximação da polícia.

Para localização do entorpecente, foi fundamental a apoio do canil do 1ºBPM, através da utilização de cachorro de faro.