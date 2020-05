Uma vítima fatal e um ferido ao dormirem no trilho de trem

No final da madrugada deste domingo (26/04), por volta das 05h55min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a BR-80 no sentido Areial Tingui, para dar atendimento a um atropelamento com locomotiva, com uma Vítima fatal e outra ferida.

A equipe dos bombeiros ao se deslocar até ao local, pelo caminho depararam com um elemento no interior de um veículo, sendo conduzido por populares. Ele estava consciente e orientado, apresentava avulsão do terço distal do membro superior direito e ferimento corto-contuso no crânio. Após receber os primeiros socorros ele foi encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico.

Segundo relatos o mesmo estava caçando com um colega, e acabaram por dormirem nos trilhos da ferrovia, acordando ao ser atropelado, a vítima percorreu cerca de 4 km para pedir ajuda.

Diante das informações a equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou, até ao local informado pela Vítima, para localizar seu colega de 30 anos. Ao chegar ao local depois de quatro quilômetros pelo trilho, até o km 188 da ferrovia e se depararam com o corpo do colega de 30 anos.

A vítima segundo informações foi identificada como sendo Rogério Veiga, residente em São Bento do Sul, apresentava várias lesões com ausência total dos sinais vitais.

Se fizeram presente na ocorrência a PMSC, Pericia Criminal e uma auto-linha da Empresa Rumo a qual auxiliou no transporte, até a equipe do IGP, que realizou o translado do corpo para as providências.