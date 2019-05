Usou o banheiro e furtou um celular e foi presa em flagrante em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira (21/05), por volta das 15h5mon a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Ramiro Ruthes, Km 09, para atender uma ocorrência de roubo numa lavação automotiva.

No local o proprietário relatou que uma mulher num veículo VW/Parati, esteve no local e pediu para utilizar o banheiro e que após a mesma sair do local, percebeu o furto de seu celular.

A equipe da PM realizou rondas e localizou o referido veículo, o qual era conduzido por uma mulher de 39 anos de idade, tendo como passageiro uma adolescente de 12 anos de idade, as quais estavam de posse do celular furtado.

Ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.