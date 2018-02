Usuário de entorpecente estava alterado em residência no bairro Alto

Compartilhar no Facebook

Na noite da última terça-feira por volta das 20h50min a Policia Militar de Rio Negro, se deslocou até a Rua Max Paulo Schossing no bairro Alto, para dar atendimento a uma família, onde o marido havia consumido cocaína e estava alterado.

Com ordem da esposa a equipe da PM adentrou a residência e visualizou o seu marido e foi realizada a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Os policiais perguntaram as três filhas do casal, se elas sofreram algum tipo de ameaça ou agressão e responderam que não e somente que o pai é usuário de drogas. A esposa também relatou que não sofreu nenhuma ameaça e aconteceu somente uma discussão pelo motivo do mesmo usar drogas.

A equipe da PM para a segurança da família orientou-o a passar a noite na casa de um amigo o qual acatou a orientação sem problema e ameaças aos policiais.

A esposa queria que a equipe da PM o retirasse da residencia e que o prendesse. Mas não haveria motivo para prendê-lo, pois não cometeu nenhum crime para que fosse encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro. A equipe da PM orientou a mulher dos procedimentos que deveria ser tomado.