Veículo BMW fica destruído pelas chamas na BR-116 em Mafra

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada para se deslocar até a rodovia da BR-116 – no km 2,5, nas proximidades do viaduto da linha férrea, no bairro Jardim América, para dar atendimento a um incêndio num veículo.

Chegando ao local os bombeiros depararam com o veículo estacionado no acostamento sem ocupantes e totalmente tomado pelas chamas. A equipe deu inicio ao combate de incêndio e foram gastos aproximadamente 500 litros de água.

O veículo um BMW, placas de Curitibanos, era conduzido por um masculino e tinha uma passageira de 29 anos, os quais felizmente nada sofreram e permaneceram no local a disposição da Policia Rodoviária Federal.

A equipe de socorro da via da Auto Pista Planalto Sul Arteris, prestaram apoio a ocorrência e auxiliaram na retirada do veículo e limpeza da pista.