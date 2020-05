Veículo capota na BR-116 no bairro Faxinal em Mafra

No √ļltimo s√°bado (16/05) por volta das 14h20min a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra foi acionada para atender um acidente de tr√Ęnsito, com sa√≠da de pista e capotamento na BR-116 ‚Äď km 7,5 ‚Äď no bairro Faxinal.

No local depararam com o veículo VW/Gol, placas de Itaiópolis, aonde a condutora (mulher) de 26 anos de idade, veio a perder o controle e acabou capotando nas margens da BR-116.

A mulher foi encontrada fora do veículo e amparada por populares e estava consciente e orientada e sinais vitais normais e se queixava de algia no ombro esquerdo e membro inferior direito, região da coxa.

A condutora ao receber os primeiros atendimentos, pré-hospitalar foi encaminhada ao hospital São Vicente de Paulo. O veículo VW/Gol, devido o tombamento e a posição que se encontrava, apresentava vazamento de combustível e foi necessário desvira-lo para cessar o vazamento e deixar em segurança.

A empresa Autopista Planalto Sul e Policia Rodovi√°ria Federal prestaram atendimento ao acidente e o local ficou aos seus cuidados.