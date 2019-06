Veículo capotou após grave acidente no bairro Buenos Aires

Na tarde desta quarta-feira (19/06) a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionada para atender uma colisão, entre dois veículos, na Rua 07 de Setembro no bairro Buenos Aires. As duas mulheres que conduziam os veículos foram encaminhadas ao hospital São Vicente de Paulo.

A condutora do veículo Cronos, placas de Rio Negro de 52 anos de idade, se queixava de dores na região pélvica, cervical e no joelho direito e foi retirada do automóvel, para sua segurança com o uso do colete de imobilização dorsal e maca rígida.

A condutora de 34 anos do veículo Fiat/Argo, placas de Mafra, estava fora do automóvel, sentada às margens da via e se queixava de dores na região pélvica e escoriações no braço esquerdo.