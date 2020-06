Veículo colidiu com carreta estacionada às margens da via

No início da noite desta segunda-feira (08/06), por volta das 18h15min à equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocou até a Rua José Boiteux no bairro Vila Ivete, para atender uma colisão, envolvendo um veículo e uma carreta.

O motorista do Fiat/Punto, placas de Mafra de 53 anos de idade, veio a colidir na traseira do veículo reboque que se encontrava estacionado às margens da via.

O motorista foi encontrado no interior do veículo, estava sentado, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis e se queixava de dor na região do tórax e arcos costais do lado direito.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e o encaminharam ao hospital São Vicente de Paulo, para receber avaliação médica.