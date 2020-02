Veículo de Itaiópolis com objetos furtados foi detido pela PRF na BR-101

Compartilhar no Facebook

No último domingo (02/02) a Policia Rodoviária Federal, prenderam em flagrante três homens, com diversos objetos furtados, horas antes na cidade de Timbó, durante abordagem de um veículo Fiat/Pálio, placas de Itaiópolis.

Os policiais abordaram o motorista deste Fiat/Pálio, na BR-101 em Biguaçu, com mais dois passageiros. Os policiais rodoviários desconfiaram dos diversos objetos que estavam no interior do veículo, como, aparelho de TV, videogames, rádio, celulares e jóias.

Foram encontrados um pé de cabra, martelo e alicate, ferramentas usadas para realizar arrombamentos, onde os três homens que ocupavam o veículo entraram em contradição sobre a origem dos objetos e das ferramentas.

Os policiais constataram que os objetos, haviam sido furtados de uma casa, na manhã do mesmo dia, na cidade de Timbó.

Diante dos fatos os três envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde vão responder por furto.