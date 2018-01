Veículo e caminhão se envolve em acidente na BR-116 em Mafra

Na tarde do último sábado (13/01), as guarnições do Auto Socorro de Urgência e Auto Bomba Tanque Resgate do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a BR-116 no km-05, proximidades da Big Safra, para atender um acidente de transito, envolvendo uma carreta e um veículo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O veículo Ford/Fiesta, com placas de Schoeder/SC, era conduzido por um masculino de 58 anos de idade e tinha como passageira uma mulher de 44 anos, ambos não sofreram lesões. Após avaliação pela equipe dos bombeiros os mesmos se recusaram a serem conduzidos ao Pronto Atendimento.

O motorista do caminhão de 45 anos de idade, placas de Francisco Beltrão/PR, saiu ileso e nada sofreu.

Após o atendimento aos envolvidos que não sofreram lesões, as equipes dos bombeiros voltaram ao quartel e deixou o local sob a responsabilidade da equipe da Auto Pista Planalto Sul e Policia Rodoviária Federal.