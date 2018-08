Veículo e motocicleta se envolvem em acidente no centro de Mafra

Na noite desta sexta-feira, por volta das 18h35min as guarnições de serviço do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua Marechal Floriano Peixoto, envolvendo um veículo e uma motocicleta.

O motorista do Sandero de 55 anos de idade encontrava fora do veículo, com pequenos ferimentos na face do lado esquerdo, causado pelos estilhaços do vidro. Os passageiros um homem de 88 anos e outro de 17 anos, nada sofreram.

O condutor de 40 anos da motocicleta Honda Biz 125, placa de Mafra, encontrava caído sobre a via, estando sem o capacete, apresentava ferimento na região da boca e face direita.

O motoqueiro após atendimento pré-hospitalar foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para avaliação médica.