Veículo ficou destruído pelas chamas no Avencal do Saltinho

No final da tarde desta terça-feira (18/02), por volta das 18 horas à equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada para se deslocar até a BR-280, sentido Mafra a Canoinhas, na localidade do Avencal do Saltinho, para a extinção de fogo num veículo automotor.

No local os bombeiros constataram que não havia pessoas e o veículo foi totalmente tomado queimado e iniciaram o combate para a extinção das chamas. A equipe registrou o ocorrido através de fotos e foi constatado no sistema da PM de Mafra, que o referido veículo é de propriedade de um masculino na cor cinza, ano 1993 e não havia restrições.