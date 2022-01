Veículo furtado é recuperado pela PM e PRF de Mafra

Na manhã desta quinta-feira, dia 13, por volta das 9h, com o apoio da da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar (BPM) efetuaram a prisão em flagrante de um homem pelo furto de um veículo no bairro Espigão do Bugre, em Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No pátio de uma residência, os policiais avistaram um veículo, com placas de Torres-RS e através de consulta no sistema integrado da Polícia Militar, confirmou-se o registro de furto/roubo, sendo efetuado um cerco junto com a PRF e a prisão em flagrante de um homem de 23 anos, o qual assumiu a responsabilidade pelo veículo. Além do veículo, foram apreendidas, na residência, três porções de maconha.

O produto de furto, a droga e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.